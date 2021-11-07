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Захарова заявила, что США должны принять меры для налаживания работы дипмиссий

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны предпринять конкретные шаги для налаживания ситуации с работой диппредставительств. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, если Соединенные Штаты хотят улучшения отношений с Россией, им необходимо «предпринять ряд практических шагов для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик».

Ранее в диппредставительстве России в Вашингтоне рассказали о процессе возобновления выдачи россиянам американских виз в Москве. В настоящее время «в регулярном режиме» проходят консультации с американским Госдепом, который в Соединенных Штатах выполняет функции внешнеполитического ведомства.

До этого сообщалось, что МИД РФ пригласил дополнительных американских дипломатов в Москву, чтобы они нормализовали работу посольства США.

Также стало известно, что граждан России, желающих получить американскую визу, Госдеп США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности». Такая мера применяется в отношении стран, где нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки на получение визы.

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