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В Грузии заявили, что Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот

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Irakli Gedenidze/Reuters

Представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот. Об этом сообщает ТАСС.

«С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения № 12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси», — рассказал Мгеладзе.

Он добавил, что организаторы акции планируют блокировку государственных учреждений.

Представитель СГБ уточнил, что действиями политических групп руководит осужденный Саакашвили.

Ранее сообщалось, что оппозиция Грузии заблокировала работу парламента до освобождения экс-президента.

Саакашвили оказался в грузинской тюрьме 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщают об ухудшении его здоровья.

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