Один из помощников Байдена сдал положительный тест на коронавирус

Один из помощников президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который сопровождал американского президента в на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В администрации Байдена утверждают, что заболевший COVID-19 сотрудник не контактировал с Байденом. На данный момент, помощник Байдена находится на карантине и ожидает результаты ПЦР-теста.

Кроме того, глава администрации президента США Рон Клейн также сдал тест на коронавирус — его результат был отрицательным.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заразилась коронавирусом.

После этого стали известны результаты теста Байдена на COVID-19.