СБ ООН планирует срочно провести заседание по ситуации в Эфиопии

Совет безопасности ООН соберется на срочное заседание в пятницу, 5 ноября, чтобы обсудить кризисную ситуацию в Эфиопии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в СБ ООН.

«Ирландия, Мексика, Тунис, Кения, Нигер и Сент-Винсент и Гренадины запросили заседание на завтра», — указано в сообщении.

Указанные в сообщении страны являются непостоянными членами Совета безопасности ООН в данный момент.

В Эфиопии палата народных представителей объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с борьбой против повстанцев из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Вооруженный конфликт на севере страны продолжается с ноября 2020 года, повстанцев НФОТ поддерживает соседняя Эритрея. Весной 2021 года Эритрея вывела войска из Тыграя (региона на севере Эфиопии), однако в июне повстанцы захватили региональный центр Мэкэле.

Ранее в ЦРУ спрогнозировали вооруженные конфликты из-за климата. Одним из этих конфликтов является вооруженный конфликт на севере Эфиопии.

ВВС Эфиопии нанесли в воскресенье второй за сутки удар по целям в штате Тыграй. Всего за текущую неделю ВВС Эфиопии нанесли семь ударов по целям в Тыграе.