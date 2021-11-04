В МИД РФ подчеркнули готовность сотрудничать с США по информбезопасности

Проект резолюции по международной информационной безопасности (МИБ), внесенный в Генассамблею ООН Россией и США, демонстрирует способность дипломатии находить те решения, которые выгодны всем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА «Новости».

«Истинная сила дипломатии, по нашему мнению, заключается в способности самых ярых оппонентов преодолевать принципиальные разногласия и находить взаимоприемлемые прагматичные решения. Мы всегда подчеркивали, что готовы к взвешенному, неполитизированному диалогу с американской стороной по вопросам МИБ как на двусторонней основе, так и на международных площадках», — сказал Сыромолотов.

Дипломат подчеркнул, что такие договоренности стали «довольно нетривиальным политическим ходом» со стороны российского МИДа. Он подчеркнул, что отношения РФ и США находятся на невысоком уровне, и вдобавок к этому, страны с 2018 года по-разному видели пути развития информационной безопасности.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в отношениях России и США за минувший год наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги. В частности, удалось наладить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.