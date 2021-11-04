Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Один врач в бригаде — убийца»: эксперт прокомментировал увольнение... 13:36
Умер связист КГБ СССР Евсей Доброневский 13:31
Глава Федерации гандбола России заявил, что хотел купить «Спартак»... 13:22
Экс-глава НАТО рассказал, что Путин интересовался приглашением России в альянс 13:20
Представители минтранса Белоруссии прибудут в Иркутск для расследования... 13:14
В Петербурге отпустили блогеров, надевших варежки на бронзовых коней 13:08
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину 12:59
Кавазашвили: мечтаю, чтобы шейхи купили «Спартак» 12:57
Ветеран Второй мировой войны завещал свое тело науке, но его вскрыли на шоу... 12:45
Минобороны заявило, что контролирует действия корабля ВМС США в Черном море 12:45

В МИД РФ подчеркнули готовность сотрудничать с США по информбезопасности

close
100%
Пресс-служба МИД России

Проект резолюции по международной информационной безопасности (МИБ), внесенный в Генассамблею ООН Россией и США, демонстрирует способность дипломатии находить те решения, которые выгодны всем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА «Новости».

«Истинная сила дипломатии, по нашему мнению, заключается в способности самых ярых оппонентов преодолевать принципиальные разногласия и находить взаимоприемлемые прагматичные решения. Мы всегда подчеркивали, что готовы к взвешенному, неполитизированному диалогу с американской стороной по вопросам МИБ как на двусторонней основе, так и на международных площадках», — сказал Сыромолотов.

Дипломат подчеркнул, что такие договоренности стали «довольно нетривиальным политическим ходом» со стороны российского МИДа. Он подчеркнул, что отношения РФ и США находятся на невысоком уровне, и вдобавок к этому, страны с 2018 года по-разному видели пути развития информационной безопасности.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в отношениях России и США за минувший год наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги. В частности, удалось наладить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть