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Россия и Китай будут совместно работать над урегулированием ядерной проблемы Ирана

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В МИД КНР сообщили, что Россия и Китай объединят усилия для продвижения переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки (СВПД). Об этом пишет ТАСС.

«Китай и Россия выражают обоюдную готовность продолжать стратегическое взаимодействие и будут путем совместных усилий содействовать политическому урегулированию иранской ядерной проблемы», — рассказали в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Там сообщили о телефонном разговоре заместителей министров иностранных дел двух стран Ма Чжаосюя и Сергея Рябкова, в котором официальные лица достигли консенсуса по широкому перечню вопросов. Дипломаты подчеркнули, что возвращение к совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе должно осуществляться с учетом интересов каждой из заинтересованных сторон на основе взаимного уважения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита стран G20, который проходит в Риме, заявил, что Россия поддерживает возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе без добавлений и изъятий.

СВПД было подписано в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией – с другой. Предметом политического соглашения была договоренность отменить режим международных санкций против Тегерана в обмен на отказ иранских властей от ядерной программы.

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