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В МИД РФ заявили, что кризис отношений России и США порой опаснее Холодной войны

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков убежден, что текущий кризис в отношениях России и США может быть опаснее холодной войны. Об этом сообщает ТАСС.

«По нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время Холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь — слишком много неизвестности вокруг всего этого», — сказал Рябков, назвав сложившиеся условия «довольно рискованными».

Дипломат добавил, что Россия призывает США направить в Москву дополнительных дипломатов для нормализации оказания консульских услуг. Он уточнил, что текущая ситуация с диппредставительствами — «совершенно нетерпимая».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в отношениях двух стран появились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги. По словам дипломата, сторонам, в частности, удалось наладить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.

Антонов также отметил, что взаимное снятие Россией и США всех ограничений на дипломатическое присутствие стало бы первым и очень важным шагом в последующем налаживании двусторонних отношений.

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