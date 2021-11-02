Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кехман заявил, что Прилепин остается во МХАТе 15:52
Месси пропустит несколько матчей из-за травмы 15:48
Вторая криптовалюта мира побила рекорд стоимости 15:46
Невакцинированная министр культуры Эстонии уходит в отставку 15:43
Актриса МХАТа рассказала о планах Кехмана вернуть в театр Доронину 15:41
Эксперт заявил, что ВСУ не станет сопротивляться российской армии 15:41
Посольство России в Южном Судане выясняет обстоятельства крушения... 15:38
В «Монако» оценили вероятность перехода Головина в английский клуб 15:37
Ан-26 с россиянами на борту разбился в Южном Судане 15:32
Radiohead выпустили видео на свой старый хит «Follow me Around» 15:32

В Донбассе обнаружены несколько массовых захоронений мирных жителей

close
100%
Oleksandr Klymenko/Reuters

В самопровозглашенной Луганской народной республике обнаружили пять массовых захоронений мирных жителей Донбасса, сообщила руководитель спецгруппы по поиску пропавших без вести, первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока, передает Луганский информационный центр.

Несколько захоронений, как она утверждает, были найдены в окрестностях населенных пунктов Сабовка, Краснодон, Первомайск, Видное и Славяносербск.

«Первичный осмотр тел, остатков одежды позволяет говорить, что это — гражданское население, мирные жители республики, погибшие летом-осенью 2014 года в результате украинской агрессии», — уточнила Сорока.

В ходе военных действий родственники погибших и пропавших без вести сдали 134 образца крови для создания ДНК-паспортов, обратила внимание замглавы МИД ЛНР. По ее словам, всего за три месяца поисков спецгруппой были подняты 267 останков.

Ранее на Украине призвали власти страны готовиться к эскалации конфликта в Донбассе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть