В Донбассе обнаружены несколько массовых захоронений мирных жителей

В самопровозглашенной Луганской народной республике обнаружили пять массовых захоронений мирных жителей Донбасса, сообщила руководитель спецгруппы по поиску пропавших без вести, первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока, передает Луганский информационный центр.

Несколько захоронений, как она утверждает, были найдены в окрестностях населенных пунктов Сабовка, Краснодон, Первомайск, Видное и Славяносербск.

«Первичный осмотр тел, остатков одежды позволяет говорить, что это — гражданское население, мирные жители республики, погибшие летом-осенью 2014 года в результате украинской агрессии», — уточнила Сорока.

В ходе военных действий родственники погибших и пропавших без вести сдали 134 образца крови для создания ДНК-паспортов, обратила внимание замглавы МИД ЛНР. По ее словам, всего за три месяца поисков спецгруппой были подняты 267 останков.

Ранее на Украине призвали власти страны готовиться к эскалации конфликта в Донбассе.