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Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего ВС Украины

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Бывший лидер «Правого сектора» (организация запрещена в России)Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-майора Валерия Залужного. Об этом Ярош сообщил на своей странице в Facebook.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего ВСУ. Спасибо за доверие!» — написал украинский политик.

Он также сопроводил пост фотографией с генерал-майором и снимком обложки удостоверения советника.

После ухода из «Правого сектора» и Верховной рады Украины, Ярош числится командующим так называемой Украинской добровольческой армии, члены которой принимают участие в боевых действиях в Донбассе.

Валерий Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он командовал войсками оперативного командования «Север».

В 2019 году Ярош призвал к захвату приезжающих на Украину итальянцев. Соответствующее заявление он сделал в связи с вынесением приговора украинцу Виталию Маркиву за убийство в 2014 году итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в Донбассе.

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