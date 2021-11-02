Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Цена газа в Европе поднялась выше $850 за 1 тыс. кубометров 11:13
Уголовное дело завели после падения людей в кипяток в Новосибирске 11:12
Пропавший в Чехии россиянин объяснил свое отсутствие «полетом... 11:10
Названы самые популярные авто на Украине 11:09
Госдума примет закон о региональной власти в декабре 2021 года 11:08
Муцениеце пожаловалась на занижение оценок в «Ледниковом периоде» 10:59
Стали известны гонорары Петра Яна и Махачева за UFC 267 10:58
Apple вынудили собирать новые iPhone 13 с компонентами от iPad 10:52
Подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД раскрыл мотив преступления 10:51
На Филиппинах сгорели почти 150 тыс. доз вакцины от COVID-19 10:49

Британцы раскритиковали Бориса Джонсона за лицемерие

close
100%
Jon Super/AP

Британцы в Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за лицемерие при участии в климатическом саммите в Глазго, сообщает телеканал RT.

Участвуя в 26-м климатическом саммите, Борис Джонсон заявил о необходимости сократить вредные выбросы в соответствии с Парижским соглашением, а после завершения саммита вернулся в Лондон на самолете.

В Twitter британцы раскритиковали Джонсона за лицемерие, отметив, что использование личных самолетов наносит значительный вред окружающей среде.

«Этот человек летал в Корнуолл. Чтобы уточнить: из Лондона в Корнуолл», — написал один из пользователей.

Расстояние между столицей Корнуолла, Труро, и Лондоном составляет около 400 километров. Пресс-секретарь Джонсона уточнил, что британский премьер пользуется самолетом для того, чтобы иметь возможность быстро перемещаться по стране.

«Климат — это так срочно, что всем необходимо пользоваться самолетами, чтобы добраться и обсудить это. Кого вы пытаетесь обмануть?» — пишет другой пользователь.

Ранее Грета Тунберг попросила мировых лидеров прекратить «бла-бла-бла».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть