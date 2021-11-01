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Байден чуть не уснул на климатическом саммите в Глазго

Президент США Джо Байден чуть не уснул на заседании климатического саммита в Глазго. Об этом сообщает RT.

Американский лидер несколько раз закрывал глаза, но ему на помощь пришел один из сотрудников аппарата, подошедший к президенту с вопросом.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Барак Обама посетит климатический саммит G20 в Глазго в составе американской делегации. Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме, главная цель поездки экс-главы государства — поддержать Джо Байдена и передать ему симпатии своих сторонников.

Кроме того, источники CNN надеются, что появление Обамы на международной арене поможет вернуть репутацию США, которая «испортилась за годы правления Дональда Трампа».

До этого сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила свой визит на конференцию COP26 в Глазго. Источники в Букингемском дворце заявили, что королева расстроена тем, что не сможет принять участие в мероприятии, но направит видеообращение участникам саммита.

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