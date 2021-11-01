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На Филиппинах убили коммуниста-повстанца

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AP

Филиппинские военные заявили 31 октября, что им удалось ликвидировать высокопоставленного лидера вооруженного крыла повстанческой коммунистической партии страны, которая борется с официальным правительством с 1960-х годов.

Им оказался командующий «Новой народной армии» Хорхе Мадлос, также известный как Ка Орис. Он был убит во время боев в провинции Букиднон на острове Минданао.

Власти заявили, что войска были отправлены в провинцию после того, как военные получили сообщения о присутствии там группы коммунистических повстанцев.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ранее приказал убивать вооруженных представителей «Новой народной армии».

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