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Поклонская заявила, что едет в Кабо-Верде работать, а не бояться Украины

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Новоиспеченный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила РИА «Новости», что едет в африканскую республику работать, а не бояться.

«Я постоянно нахожусь под какими-то угрозами, так как это понятная реакция тех, кого изобличаешь. Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать», — заявила она.

Поклонская ранее была прокурором Крыма, на эту должность она пришла в 2002 году.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской». При этом в министерстве иностранных дел Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Поклонской на Украину.

На заявление Кулебы Поклонская ответила, что помнит про «тех, кто устроил госпереворот на Украине» и превратил некогда цветущую и развивающуюся страну в руины.

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