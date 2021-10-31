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Мэр Сент-Луиса с улыбкой отреагировала на звуки перестрелки, прервавшей ее выступление

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Rick Bowmer/AP

Тишаре Джонс, мэр города Сент-Луис в штате Миссури, с улыбкой отреагировала на звуки перестрелки, прервавшей ее выступление перед журналистами, сообщает Reuters.

«Я слышу выстрелы в своем районе каждую ночь. Мой сын и я засыпаем под колыбель перестрелок каждую ночь, потому что я первый за последние 20 лет мэр, который родился и до сих пор живет в северном Сент-Луисе», — прокомментировала стрельбу Джонс.

Она с сожалением отметила свою спокойную реакцию на выстрелы поблизости.

«Я даже не шелохнулась. Теперь это часть моей жизни», — пояснила Джонс.

Сент-Луис является одним из самых опасных городов Соединенных Штатов, с высоким уровнем уличной преступности. В 2017 году Сент-Луис попал в топ-50 наименее безопасных городов США, заняв в этом рейтинге первое место — количество преступлений в десять раз превысило общенациональный средний показатель.

Ранее в результате стрельбы в торговом центре в штате Айдахо пострадали шесть человек.

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