Власти Грузии считают голодовку Саакашвили имитацией

Голодовка, объявленная в тюрьме бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, является имитацией. Об этом заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА «Новости».

«Что касается имитированного голодания Саакашвили, по нашей информации, именно сегодня, в день голосования, Саакашвили планирует симулировать то, что ему якобы стало плохо, и таким образом вызвать эмоции у своих сторонников», — пояснил Кобахидзе.

По его словам, Саакашвили в день выпивает порядка трех литров лимонада, над чем «смеется вся тюрьма».

Ранее депутат Верховной рады, врач Максим Перебейнос рассказал, что экс-президент Грузии отказался от медицинского наблюдения в ходе голодовки из-за того, что политику отказывают в юридической помощи.

Сообщалось, что Саакашвили могут перевести на принудительное кормление. Однако экс-президент Грузии планирует отказаться от этого. Также он не соглашается с переездом в тюремную больницу, расположенную в исправительном учреждении. Он считает, что в этом медучреждении небезопасно.

Саакашвили оказался в грузинской тюрьме 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщают об ухудшении его здоровья.