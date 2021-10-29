Арестович заявил, что его фразу о «ракетах на Москву» неправильно поняли

Внештатный советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что его слова о направленных на Москву украинских ракетах были вырваны из контекста. Об этом он рассказал изданию «Украина 24».

Советник президента отметил, что сделал высказывание во время беседы, а его слова являлись ответом на слова президента России Владимира Путина об опасности, которую будут представлять для Москвы размещенные на Украине ракеты НАТО.

«Я сказал, что если Путин будет и дальше так вести себя, то когда-то и украинские ракеты будут направлены на Москву. Но мы никогда не слышим, что до и что после. Мы берем фразу, потом за нее цепляемся и начинаем»,- объяснил Арестович.

По его словам, Украина никому не угрожает, а только предупреждает о наличии последствий при совершении любых действий.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценилслова Арестовича о работе Украины над своей «ракетной программой».