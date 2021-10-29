Reuters: Госдепартамент договорился с Россией об увеличении числа полетов из США

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что Россия одобрила запросы американских авиакомпаний на увеличение числа полетов в российском воздушном пространстве. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в ведомстве подтвердили получение письма от американских авиакомпаний и подчеркнули, что на минувшей неделе российская сторона дала согласие на дополнительные рейсы, однако их количество не уточняется.

«Госдепартамент продолжает взаимодействовать с российскими властями по вопросу расширения возможностей для американских авиаперевозчиков», — сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp United Parcel Service и другие крупные авиакомпании США обратились к госсекретарю Энтони Блинкену за разрешением на дополнительные полеты над Россией. Компании заявили, что если их потребности не будут удовлетворены, им придется пользоваться альтернативными маршрутами и увеличить выбросы CO2.