Премьер Грузии исключил возможность передачи Саакашвили Украине

Передача бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинской стороне или его досрочное освобождение из тюрьмы исключены. Об этом в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает ТАСС.

«Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку», — сказал он.

Глава грузинского правительства добавил, что передача бывшего президента Украине будет означать, что «власть не уважает законов страны».

Саакашвили задержали 1 октября по прибытии в Тбилиси. По его словам, главной причиной возвращения на родину стала «непреодолимая, безграничная тоска». В Грузии политик заочно признан виновным по нескольким уголовным делам.

В частности, его обвиняют в превышении полномочий, когда Саакашвили занимал пост главы государства. Он также фигурирует в делах об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры обжалованию не подлежат. Саакашвили объявил голодовку. В настоящее время он находится в СИЗО города Рустави.

Ранее Саакашвили заявил, что скоро вернется на Украину.