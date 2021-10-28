Ким Чен Ын действительно похудел и не использовал «фигуристого» двойника

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сбросил около 20 кг и не использовал более худого дублера, считают представители южнокорейской разведки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В четверг, 28 октября, разведчики отчитались перед политиками, что вес Кима составлял около 140 кг в 2019 году, но с тех пор ему удалось привести себя в форму. Разведка пришла к таким выводам на основе информации, полученной с помощью моделей отслеживания веса и анализа видео с высоким разрешением.

В Национальном агентстве разведки добавили, что Ким Чен Ын здоров. Формы северокорейского лидера стали объектом внимания на фоне слухов об ухудшающемся здоровье Кима.

Правительство Северной Кореи во главе с Ким Чен Ыном предупредило ранее своих граждан, что им нужно меньше есть. Поубавить аппетит людям придется до 2025 когда, когда страна откроет границу с Китаем.