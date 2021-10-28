ООН не хватает денег для помощи Афганистану

Организация Объединенных Наций (ООН) испытывает острую нехватку финансов, чтобы доставить гуманитарную помощь миллионам людей в Афганистане, которые находятся на грани голода, приводит слова представителя ООН агентство Reuters.

По словам собеседника агентства, Организация работает над разными вариантами, которые помогут стабилизировать «разрушающуюся» экономику Афганистана.

Представитель ООН подчеркивает, что в сложившейся ситуации необходимы политические решения. По информации агентства, чиновник имел ввиду смягчение санкций, а также снятие ареста с афганских активов на миллиарды долларов, которые хранятся за рубежом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал Международный валютный фонд (МВФ) согласовать механизмы для доставки денег в Афганистан на фоне кризиса ликвидности в стране. МВФ ранее заблокировал талибам (организация запрещена в России) доступ к дотациям на сумму около $440 млн.

Более половины населения Афганистана (почти 30 млн человек из 39 млн) с ноября 2021 по март 2022 года могут столкнуться с чрезвычайным уровнем нехватки продовольствия. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и Всемирной продовольственной программы ООН.