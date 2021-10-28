Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Жертвами ДТП в Тверской области стали три человека 16:07
Жириновский призвал ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации 16:02
Сестры Аверины не сдержали слез из-за оценок на чемпионате мира 16:01
Чижов рассказал о спекуляциях вокруг ситуации с ценами на газ в ЕС 15:56
Киргизия закупит турецкие беспилотники Bayraktar для защиты границ 15:54
Ученые: половина космонавтов страдают от болей в спине 15:53
Девять редких лягушек погибли в зоопарке пока смотрители ждали результаты теста... 15:53
Chery представила кроссовер за 3 млн рублей 15:51
Батыршина назвала странным снижение сложности Дине Авериной за упражнение... 15:49
Для блогера Бобиева и его подруги запросили 10 месяцев колонии из-за... 15:49

ООН не хватает денег для помощи Афганистану

close
100%
Allauddin Khan/AP

Организация Объединенных Наций (ООН) испытывает острую нехватку финансов, чтобы доставить гуманитарную помощь миллионам людей в Афганистане, которые находятся на грани голода, приводит слова представителя ООН агентство Reuters.

По словам собеседника агентства, Организация работает над разными вариантами, которые помогут стабилизировать «разрушающуюся» экономику Афганистана.

Представитель ООН подчеркивает, что в сложившейся ситуации необходимы политические решения. По информации агентства, чиновник имел ввиду смягчение санкций, а также снятие ареста с афганских активов на миллиарды долларов, которые хранятся за рубежом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал Международный валютный фонд (МВФ) согласовать механизмы для доставки денег в Афганистан на фоне кризиса ликвидности в стране. МВФ ранее заблокировал талибам (организация запрещена в России) доступ к дотациям на сумму около $440 млн.

Более половины населения Афганистана (почти 30 млн человек из 39 млн) с ноября 2021 по март 2022 года могут столкнуться с чрезвычайным уровнем нехватки продовольствия. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и Всемирной продовольственной программы ООН.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть