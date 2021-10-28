Киргизия предложила России восстановить пассажирское железнодорожное сообщение, сообщает ТАСС со ссылкой на киргизское министерство иностранных дел, внешней торговли и инвестиций.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса сообщение между двумя странами было приостановлено.

В пресс-службе ведомства сообщили, что Киргизия представила график железнодорожных рейсов в Россию на случай, если договоренности будут достигнуты. Планируется, что пассажирский поезд сообщением Бишкек–Москва будет курсировать дважды в неделю, Бишкек–Казань — раз в неделю, Бишкек–Новосибирск — раз в восемь дней.

Попасть на территорию РФ киргизские поезда могут лишь через территорию Казахстана, Бишкек ведет переговоры с казахстанской стороной «с целью возобновления ранее действовавших пассажирских транзитных железнодорожных перевозок».

В настоящее время граждане Киргизии могут прибывать в Россию лишь авиарейсами. Грузовое железнодорожное сообщение между двумя странами не прерывалось.

Ранее сообщалось, что железнодорожные маршруты между Россией и Финляндией планируют вернуть в декабре.