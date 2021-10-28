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Пушков высмеял реакцию Варшавы на штраф со стороны ЕС

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Владимир Трефилов/Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков у себя в Twitter оценил реакцию Польши на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать €1 млн штрафа каждые сутки, пока та не упразднит дисциплинарную палату Верховного суда.

Он назвал «несколько наигранным» негодование польской стороны насчет решения Европейского суда.

«ЕС — это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали?» — заявил сенатор.

По его мнению, ЕС доказывает Польше, что «нельзя быть немножко беременной».

«Польше предстоит доказать обратное», — резюмировал он.

Ранее Суд Евросоюза опубликовал заявление, в котором сообщил, что Польше необходимо ежедневно выплачивать штраф в размере €1 млн за неисполнение норм законодательства Евросоюза. Речь идет об отказе Варшавы приостановить действие национального законодательства, которое в частности касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. В Брюсселе считают, что решение польских властей открыто конфликтует с верховенством права Евросоюза.

В самой Польше это решение назвали «узурпацией и шантажом».

До этого «Газета.Ru» подробно рассказывала о сути конфликта между Польшей и ЕС из-за провозглашения страной принципа верховенства национального права.

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