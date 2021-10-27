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Матвиенко упрекнула Жириновского в отсутствии женщин во фракции ЛДПР

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала лидера ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского из-за отсутствия женщин в партийных списках от их фракции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она напомнила, что в марте обращалась с письмами к лидерам партий, в том числе и ЛДПР, и предлагала ставить женщин на проходные места в партийных списках.

«По итогам выборов в Государственную Думу от ЛДПР, если я не ошибаюсь, мы сейчас завершаем анализ, нет ни одной женщины-депутата. А женщины голосуют за Владимира Вольфовича. Может быть, потому и его рейтинг упал, что он так относится», — сказала Матвиенко в ходе совместного заседания Оргкомитета и Совета Евразийского женского форума, обращаясь к сенатору, представителю либерал-демократов Елене Афанасьевой.

Она отметила также, что Жириновский ответил на письмо «уважительно, деликатно», но в итоге «результат вот каков».

Афанасьева, в свою очередь, заявила, что этот вопрос «поднимали».

Ранее спикер Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин рассказал, что средний возраст всех депутатов - мужчин Госдумы VIII созыва составляет 53 года (на один год больше, чем в седьмом созыве), а депутатов-женщин — 51,8 года. Парламентариев в возрасте до 30 лет в нынешнем созыве Госдумы будет семь, а в возрасте 60 лет и старше — 126, в прошлом созыве было 116, уточнил Володин.

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