Песков раскрыл возможности Путина по личному участию в международных саммитах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл возможности Владимира Путина по личному участию в международных саммитах, в том числе — в саммите АСЕАН в Брунее.

«Конечно, очные контакты всегда лучше, но существующие реальные условия, эпидемиологическая опасность — это реальность в которой приходится жить всем, в том числе и президенту», — пояснил Песков.

На вопрос, жалеет ли Путин, что не смог лично присутствовать на саммите АСЕАН в Брунее, Песков ответил отрицательно.

«Вы знаете, что туристическая составляющая в поездках президента минимальна», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление Владимира Путина на саммите «Россия-АСЕАН».

В настоящий момент детали саммита, к которому присоединится президент, еще не ясны. Благодаря дистанционному участию появится технологическая возможность для встречи Путина и 46-го главы Соединенных Штатов Джо Байдена лицом к лицу.

Также президент РФ поучаствует в важных азиатских форумах. Речь про саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Саммите стран Восточной Азии.

Подробности будущих мероприятий с участием президента России пока не приводятся.