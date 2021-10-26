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Премьер-министр Судана Хамдук вернулся домой после задержания

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Mohamed Khidir/Global Look Press

Глава правительства Судана Абдалла Хамдук вернулся домой спустя сутки после задержания. Об этом сообщает местный портал Rakoba News.

По данным издания, вокруг дома политика усилены меры безопасности.

Ранее сообщалось, что военные увезли Хамдука в неизвестном направлении.

До этого помещенный под домашний арест Хамдук призвал граждан страны выйти на улицы для защиты революции. Сообщалось, что военные оказывают давление на премьера, чтобы он заявил о поддержке госпереворота.

Помимо Хамдука, были также задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. В нескольких районах столицы Судана Хартуме отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.

Отношения между гражданской и военной сторонами правительства Судана продолжали оставаться напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре прошлого года.

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