Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ЕС не договорились на ответные меры по росту цен на энергоносители 17:57
ФХР объявила состав олимпийской сборной России 17:56
Ботаники рассказали, как глобальное потепление изменит вкус кофе 17:53
Родители в Афганистане продали дочь за $500, чтобы не умереть от голода 17:51
В депздраве спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве... 17:50
Лысенков: Кучеров забанил всех российских журналистов 17:47
В Пентагоне рассказали, что ИГ* возобновит зарубежные атаки через год 17:47
Украинский МИД «не оставит в покое» Поклонскую 17:46
Тюленя-талисмана климатического форума в Шотландии раскритиковали за сходство... 17:46
Защита обжаловала решение о запрете «Мужского государства» 17:44

Радикал с криком «Слава Украине» атаковал мужчину в кофте «СССР» в Харькове

close
100%
Markus Schreiber/AP

В Харькове молодой человек атаковал пожилого мужчина за надпись «СССР» на его кофте, пишет «Страна». По информации издания, радикал брызнул мужчине в лицо из перцового баллончика со словами: «Слава Украине». Саму атаку нападавший снимал на видео, дата инцидента пока неизвестна.

Как отмечает «Страна», радикал обратился к мужчине на русском языке, и когда тот обернулся брызнул ему в глаза из перцового баллончика. В момент нападения рядом с пострадавшим была пожилая дама, ее молодой человек атаковать не стал. Видеозапись с инцидентом прерывается на ругательствах со стороны потерпевшего.

Это далеко не первое нападение на территории Украины, снятое на видео. К примеру, в середине октября под Киевом радикалы заставили подростков извиниться на камеру за исполнение гимна России.

Ранее сообщалось, что в центре Киева активисты партии «Национальный корпус» (запрещена в России) сожгли чучело президента Украины Владимира Зеленского.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях