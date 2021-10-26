Радикал с криком «Слава Украине» атаковал мужчину в кофте «СССР» в Харькове

В Харькове молодой человек атаковал пожилого мужчина за надпись «СССР» на его кофте, пишет «Страна». По информации издания, радикал брызнул мужчине в лицо из перцового баллончика со словами: «Слава Украине». Саму атаку нападавший снимал на видео, дата инцидента пока неизвестна.

Как отмечает «Страна», радикал обратился к мужчине на русском языке, и когда тот обернулся брызнул ему в глаза из перцового баллончика. В момент нападения рядом с пострадавшим была пожилая дама, ее молодой человек атаковать не стал. Видеозапись с инцидентом прерывается на ругательствах со стороны потерпевшего.

Это далеко не первое нападение на территории Украины, снятое на видео. К примеру, в середине октября под Киевом радикалы заставили подростков извиниться на камеру за исполнение гимна России.

Ранее сообщалось, что в центре Киева активисты партии «Национальный корпус» (запрещена в России) сожгли чучело президента Украины Владимира Зеленского.