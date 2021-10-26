Умер президент Южной Кореи, установивший с СССР дипломатические отношения

Ро Дэ У, бывший президент Южной Кореи, установивший с Советским Союзом дипломатические отношения, скончался в возрасте 88 лет, сообщает информационное агентство «Енхап».

Экс-президент, руководивший Южной Кореей с 1988 по 1993 год, умер после госпитализации в связи с ухудшением здоровья. Подробности о том, чем болел Ро Дэ У, не сообщаются.

Ро Дэ У был первым президентом Южной Кореи, избранным на демократических выборах — до этого страной руководили так называемые военные президенты. Ро Дэ У стал приемником последнего военного президента — Чон Ду Хвана.

Дипломатические отношения между Советским Союзом и Южной Кореей были установлены 30 сентября 1990 года. В том же году Ро Дэ У совершил официальный визит в Москву.

Ранее скончался экс-госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл. Он возглавлял Госдеп во время первого президентского срока Джорджа Буша-мл. с 2001 по 2005 год.