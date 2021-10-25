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Лавров назвал заявления минобороны Германии по ядерному сдерживанию России «фантазией»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления главы минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России «фантазией». Об этом он сообщил после переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт, передает РИА «Новости».

По его словам, воображение НАТО простирается в направлении «сдерживания» России.

«Как сказала эта госпожа, как ее там зовут, Крамп, что-то там (Крамп-Карренбауэр – прим. «Газеты.Ru»), в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием — это все фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет ее фанатов», — добавил он.

Ранее в МИД сообщили, что заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России демонстрируют незаинтересованность в диалоге с Москвой по деэскалации отношений.

Как отметили в ведомстве, Россия надеется, что в Германии найдутся руководители, «способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надежность наших вооруженных сил».

До этого Министерство обороны Российской Федерации вызвало военного атташе Германии и вручило ей ноту в связи со словами руководителя минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по поводу ядерного сдерживания России. Представителю ФРГ указали, что «подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации».

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