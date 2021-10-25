Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Джонсон заявил Путину, что отношения с Россией не такие, какими их хотела бы видеть... 18:58
МИД: заявления минобороны ФРГ о сдерживании России показали незаинтересованность... 18:57
Губа девушки увеличилась в несколько раз после укуса сороконожки 18:54
Мужчина пытался отбиться кайманом в ходе драки на пляже 18:52
Подруга Светличной рассказала о ее частых исчезновениях 18:51
Итальянский шеф-повар призвал россиян перестать готовить пасту «по-варварски» 18:50
У Путина и Бориса Джонсона состоялся телефонный разговор 18:50
Батыршина надеется, что российское телевидение покажет ЧМ по художественной... 18:49
Американские миллиардеры могут оплатить борьбу с изменением климата 18:47
Сын Трампа отомстил убившему украинского оператора Алеку Болдуину 18:46

Большинству афганцев предрекли зиму без еды

close
100%
Rahmat Gul/AP

Более половины населения Афганистана (почти 30 млн человек из 39 млн) с ноября 2021 по март 2022 могут столкнуться с чрезвычайным уровнем нехватки продовольствия. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает The Guardian.

Среди основных причин гуманитарного кризиса, который называют одним из самых тяжелых в мире, — гражданский конфликт в стране, пандемия COVID-19, засуха и экономический кризис. Таким образом, приближающаяся суровая зима может стать серьезным испытанием для большинства жителей.

Отмечается, что число афганцев, находящихся на грани голода, выросло на 37% по сравнению с предыдущим исследованием в апреле. По предварительным расчетам, от острого недоедания за два оставшихся месяца в году могут пострадать около 3,2 млн детей младше пяти лет, 1 млн — умереть (в случае если им не окажут медицинскую помощь).

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Кабул может остаться без воды, — речь идет буквально об «иссушении» 4,5-миллионного города. Люди стоят в очередях за водой из цистерн, которую за огромные деньги приходится доставлять из отдаленных районов страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях