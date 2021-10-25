Большинству афганцев предрекли зиму без еды

Более половины населения Афганистана (почти 30 млн человек из 39 млн) с ноября 2021 по март 2022 могут столкнуться с чрезвычайным уровнем нехватки продовольствия. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает The Guardian.

Среди основных причин гуманитарного кризиса, который называют одним из самых тяжелых в мире, — гражданский конфликт в стране, пандемия COVID-19, засуха и экономический кризис. Таким образом, приближающаяся суровая зима может стать серьезным испытанием для большинства жителей.

Отмечается, что число афганцев, находящихся на грани голода, выросло на 37% по сравнению с предыдущим исследованием в апреле. По предварительным расчетам, от острого недоедания за два оставшихся месяца в году могут пострадать около 3,2 млн детей младше пяти лет, 1 млн — умереть (в случае если им не окажут медицинскую помощь).

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Кабул может остаться без воды, — речь идет буквально об «иссушении» 4,5-миллионного города. Люди стоят в очередях за водой из цистерн, которую за огромные деньги приходится доставлять из отдаленных районов страны.