Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Представлена Lada Niva для гонок по пескам Саудовской Аравии 14:14
Внучка Светличной подтвердила обращение в полицию о пропаже актрисы 14:13
На 71-м году жизни скончалась мать Снуп Догга 14:09
Вирусолог рассказал, кто переносит «дельта»-штамм коронавируса бессимптомно 14:09
Опубликованы снимки редкого прототипа первого iPod 14:08
«Ей на все положить»: сестра Ефремова — о реакции Собчак... 14:06
На въезде в Севастополь будут требовать QR-коды 13:59
Производитель презервативов потроллил «Спартак» после поражения от... 13:59
В Волгограде водитель маршрутки угрожал девочке из-за занавесок 13:58

Польша пригрозила прекратить выполнение решений ЕС

close
100%
Artur Widak/Global Look Press

Польша может отказаться от выполнения некоторых решений в рамках ЕС в случае, если Евросоюз заблокирует выделение стране денег из Фонда восстановления после пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире Польского телевидения, сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем возможность шагов такого типа, но только в ситуации, если фактически дойдет до действий, в которых Евросоюз поступает не соответствующим с установленными нормами образом. Я надеюсь, что до такой ситуации не дойдет, потому что это означало бы, что мы имеем дело с нарушением фундаментальных основ сотрудничества в ЕС», — объяснил Мюллер.

В частности, такое решение польского правительства может привести к отказу Варшавы от выполнения решений ЕС в сфере защиты климата.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал обещания Евросоюза прекратить финансирование из-за изменений в польском законодательстве «третьей мировой войной», которую страна встретит «с помощью любого оружия».

7 октября конституционный суд Польши признал верховенство национального права над законами Европейского союза, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях