Польша пригрозила прекратить выполнение решений ЕС

Польша может отказаться от выполнения некоторых решений в рамках ЕС в случае, если Евросоюз заблокирует выделение стране денег из Фонда восстановления после пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире Польского телевидения, сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем возможность шагов такого типа, но только в ситуации, если фактически дойдет до действий, в которых Евросоюз поступает не соответствующим с установленными нормами образом. Я надеюсь, что до такой ситуации не дойдет, потому что это означало бы, что мы имеем дело с нарушением фундаментальных основ сотрудничества в ЕС», — объяснил Мюллер.

В частности, такое решение польского правительства может привести к отказу Варшавы от выполнения решений ЕС в сфере защиты климата.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал обещания Евросоюза прекратить финансирование из-за изменений в польском законодательстве «третьей мировой войной», которую страна встретит «с помощью любого оружия».

7 октября конституционный суд Польши признал верховенство национального права над законами Европейского союза, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.