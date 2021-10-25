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Россия примет участие в конференции по Афганистану

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Depositphotos

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия примет участие в конференции по Афганистану, которая пройдет в Иране 27 октября, сообщает РИА «Новости».

По его словам, также прорабатывается возможность выступления в рамках встречи главы российского МИД.

20 октября делегация радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России)прилетела в Москву для консультаций в московском формате. Переговоры проходили в закрытом режиме. На них приехали представители десяти стран, граничащих с Афганистаном или находящихся в непосредственной близости. Делегацию талибов возглавлял вице-премьер правительства страны Абдул Салам Ханафи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил талибам, что надеется на развитие Афганистана под их руководством.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

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