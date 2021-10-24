Украина предложила ЕС альтернативу «Северному потоку – 2»

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина может организовать транзит газа в Европу, равный по мощности трубопроводу «Северный поток — 2». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз национальная компания, контрагент Газпрома в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубометров газа (в годовом измерении или примерно 151 миллионов кубометров в сутки, эти объемы соответствуют мощности «Северного потока — 2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС) на специальных условиях», — написал Витренко.

Он отметил, что цена за транзит таким способом может быть ниже в два раза стоимости, которая предполагается в контракте с Газпромом.

Руководитель «Нафтогаза» подчеркнул, что компания заинтересована в сотрудничестве с государствами ЕС и готовы для них создать все необходимые условия «не хуже, чем для Газпрома».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в год.