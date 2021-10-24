Госдеп потребовал у Турции разъяснить высылку послов

Государственный департамент Соединенных Штатов потребовал у Турции разъяснить намерение выслать из Анкары дипломатов нескольких стран, в том числе США, сообщает РИА «Новости».

«Мы ознакомились с этими сообщениями и добиваемся ясности от министерства иностранных дел Турции», — заявили в Госдепе.

Ранее Турция объявила персонами нон грата послов 10 стран, включая США.

Причиной для такого решения стал призыв дипломатов освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу. Их вызвали в МИД и напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Кавала является одним из самых известных турецких правозащитников и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты национальных меньшинств, он выступает за примирение турок с курдами и армянами. В прошлом году Кавалу оправдали по делу о беспорядках, произошедших в 2013 году, однако турецкая прокуратура вскоре выдала новый ордер на его арест из-за обвинения в попытке госпереворота летом 2016 года. Эрдоган назвал дело Кавала «очагом терроризма».