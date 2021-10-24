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Саакашвили пообещал скоро вернуться на Украину

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РИА «Новости»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в СИЗО города Рустави, передал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором пообещал скоро вернуться на Украину. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Facebook.

Письмо от Саакашвили ему передала депутат Рады Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с бывшим главой Грузии. Она посетила политика в СИЗО.

«Уважаемый друг, Андрей! Очень был счастлив прочитать твои слова поддержки. И для меня, и для Лизы (Ясько) такое человеческое отношение сейчас решающее. Я имел этот долг – помогать Грузии, но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине и надеюсь в ближайшее время вернуться», — говорится в послании Саакашвили.

По словам Садового, в ночь на субботу, 23 октября, состояние грузинского политика ухудшилось, и ему нужна госпитализация.

Саакашвили задержали 1 октября по возвращении в Грузию. В этот же день он объявил голодовку.

В Грузии политик заочно признан виновным по нескольким уголовным делам. В частности, Саакашвили обвиняют в превышении полномочий, когда он занимал пост главы государства, он также фигурирует в делах об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры обжалованию не подлежат.

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