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Рейтинг Байдена рекордно упал

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Evan Vucci/AP

Рейтинг президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту главы государства упал настолько, что оказался ниже уровня поддержки любого другого американского лидера со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает газета The Telegraph, ссылаясь на результаты исследования Gallup, американского института общественного мнения.

Так, рейтинг действующего главы Белого дома уменьшился на 11,3% (с 56% до 44,7%). Такое снижение превышает показатели падения рейтинга десяти предыдущих президентов Соединенных Штатов. Предыдущий «рекорд» по самому быстрому снижению уровня поддержки принадлежит 44-у президенту страны Бараку Обаме, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства упал на 10,1%.

Согласно исследованию, Байден «разочаровал избирателей» больше, чем Джимми Картер, который находился на посту президента США в 1977-1981 годах и рейтинг которого снизился аналогичный период на 8,9%. При этом рейтинг Дональда Трампа, предшественника Байдена, снизился на 4,4%.

Как отмечает издание, популярность Байдена начала падать в июле, когда в стране увеличилась заболеваемость коронавирусом, а хаотичный вывод войск США из Афганистана в конце августа только ухудшил ситуацию. Исследователи Gallup также связывают падение уровня поддержки нынешнего американского лидера с неудачами, включая дорогой инфраструктурный план, безработицу и высокую инфляцию. Кроме того, на рейтинг Байдена повлияла и проводимая им политика в области противодействия COVID-19, указали эксперты.

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