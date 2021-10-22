На Украине заявили, что откроют «центры связи с властями» на границе с Крымом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, кабмином и другими органами власти», — заявил Данилов.

Он отметил, что представителям министерства цифровой трансформации поручили создать проект, задача которого состоит в разработке и обустройстве инфраструктуры на КПП въезда-выезда. По словам Данилова, на это было выделено две недели – до проведения следующего заседания СНБО.

Ранее Данилов оценил проведение переписи населения в Крыму и заявил, что рано или поздно он вернется в состав Украины.