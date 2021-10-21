Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах

Президент России Владимир Путин заявил, что посмотрит размытые критерии закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах, надо его совершенствовать, займемся этим», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что массовой записи в иностранные агенты в России нет, а опасность этого сильно преувеличена.

По словам президента закон РФ об иноагентах не запрещает им вести внутриполитическую деятельность, но «деньги, полученные из-за бугра, должны быть окрашены»

Ранее Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что РФ следует строить социальное государство.

Политик также указал, что в Европе, особенно в северной Европе давно говорят о необходимости построения социального государства.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.