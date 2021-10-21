Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин высказался по поводу тезиса «советский человек» 19:46
Миранчук развил самую высокую скорость в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 19:42
Путин вспомнил про встречу с Байденом в Женеве 19:41
Юрий Шевчук назвал скончавшегося экс-участника «ДДТ» блестящим музыкантом 19:34
Дочь готовящегося к выписке Александра Серова ждет второго ребенка 19:28
Путин поздравил журналиста Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира 19:24
Путин назвал Россию «плавильным котлом» 19:24
Первый президент Казахстана Назарбаев назвал одну из причин своей отставки 19:12
В США успешно провели испытания, направленные на разработку гиперзвукового... 19:08
Мустафина рассказала, что помешало Уразовой взять медаль в многоборье на ЧМ 19:06

Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что посмотрит размытые критерии закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах, надо его совершенствовать, займемся этим», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что массовой записи в иностранные агенты в России нет, а опасность этого сильно преувеличена.

По словам президента закон РФ об иноагентах не запрещает им вести внутриполитическую деятельность, но «деньги, полученные из-за бугра, должны быть окрашены»

Ранее Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что РФ следует строить социальное государство.
Политик также указал, что в Европе, особенно в северной Европе давно говорят о необходимости построения социального государства.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях