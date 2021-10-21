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Узбекская журналистка отчитала власти за использование русского языка

Узбекская журналистка Анора Садыкова обрушилась с критикой на официальные лица Узбекистана за использование русского языка, передает портал Rost24.uz. По ее мнению, представители власти должны использовать в своих социальных сетях узбекский или английский язык, так как это будет «политически правильным».

Соответствующее заявление Садыкова сделала в рамках круглого стола на тему «Медиаграмотность: анализ достижений и недостатков в СМИ». Мероприятие было приурочено ко Дню узбекского языка.

По версии журналистки, власти Узбекистана якобы никак не реагируют на «информационные нападки» России в языковых вопросах. В качестве примера Садыкова указала на инцидент с российской журналисткой Ксенией Собчак, которая якобы спровоцировала узбекский народ словами о том, что в стране не знают творчества писателя Александра Пушкина.

«Я не знаю Пушкина, и что. Не знаю его, не нравится. Это ничего не говорит об моем уровне», — подчеркнула Садыкова.

Это далеко не первый инцидент с критикой представителей властей Узбекистана за русский язык. В конце лета похожий конфликт произошел во время общения депутатов с прессой. В рамках заседания один из журналистов потребовал от парламентариев говорить на узбекском или приглашать переводчика, если они хотят использовать русский.

Ранее на Украине рассказали о нарушении прав русскоязычных граждан страны.

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