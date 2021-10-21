Греция задержала украинского ветерана АТО за военные преступления

Греческие пограничники арестовали гражданина Украины, ветерана Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, заявила украинская правозащитница Ольга Решетилова. По ее словам, украинца задержали по запросу Литвы, в которой мужчина заочно признан виновным в военных преступлениях по делу о событиях в Вильнюсе в январе 1991 года.

«Он был задержан по требованию Литвы, где 13 января заочно осужден по так называемому делу. Речь идет о событиях 1991 года, когда советская власть, введя войска в Литву, пыталась силой вернуть страну в СССР. Тогда во время штурма военного телевидения в Вильнюсе погибли 15 человек», — написала Решетилова в Facebook.

По информации правозащитницы, украинский ветеран АТО участвовал в советской операции как водитель танка от 107 мотострелковой дивизии ВС СССР. При этом о том, что Литва обвиняет его в военных преступлениях он не знал.

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