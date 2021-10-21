Матвиенко допустила признание Россией правительства талибов*, только при условии его инклюзивности

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что допускает признание Россией правительства талибов (организация запрещена в России), но при условии его инклюзивности и защиты граждан, сообщает РИА «Новости».

«Вопрос признания или непризнания не является первоочередным шагом. Талибами должны быть сделаны те шаги, о которых я говорила (инклюзивность, защита прав человека — Прим. ред), вот тут, думаю, будет признание, потому что они реальная власть там», — рассказала она журналистам.

По ее словам, признание талибского руководства Афганистана не является вопросом первоочередной важности

Кроме того, РФ готова предоставить США и другим странам площадку для консультаций с представителями «Талибана», уточнила Матвиенко.

20 октября Делегация радикального движения «Талибан» прилетела в Москву для консультаций в московском формате. Переговоры проходили в закрытом режиме. На них приехали представители десяти стран, граничащих с Афганистаном или находящихся в непосредственной близости. Делегацию талибов возглавлял вице-премьер правительства страны Абдул Салам Ханафи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил талибам, что надеется на развитие Афганистана под их руководством.