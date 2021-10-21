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Эрдоган пообещал отвечать на действия Дамаска в Сирии при необходимости

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы в случае необходимости продолжат отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжелого вооружения. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по возвращении в Анкару из турне по Африке, его слова приводит телеканал NTV.

По его словам, в настоящее время турецкие военные операции продолжаются в критически важных регионах Ближнего Востока, «нет абсолютно никаких компромиссов».

«Мы продолжаем этот процесс в Сирии. На данный момент я не знаю, какую позицию займет режим (президента Сирии Башара Асада — прим.), но мы продолжаем делать все необходимое, особенно против такого подхода в Идлибе. И мы продолжим отвечать всем нашим тяжелым вооружением», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе выступления во время визита в Анголу заявил, что страны-победители во Второй мировой войне не должны решать судьбу человечества. Турецкий лидер подчеркнул, что мир «больше пяти» стран — членов Совбеза ООН.

В октябре 2019 года Россия и Турция приняли Меморандум о взаимопонимании между двумя странами, который предусматривает вывод курдских сил от сирийско-турецкой границы и совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от нее к западу и к востоку от района турецкой военной операции, за исключением города Камышлы.

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