Саакашвили согласился на госпитализацию в Грузии

Врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что Михаил Саакашвили, 1 октября объявивший голодовку в тюрьме города Рустави, согласен на госпитализацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Михаил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Этого не произойдет сегодня или завтра, возможно, в субботу-воскресенье, пока точно не знаю. Надо решить незначительные вопросы с министерствами здравоохранения и юстиции. Я завтра-послезавтра все выясню», — утверждает Кипшидзе.

По его словам, он успел навестить Саакашвили в тюрьме и добавил, что госпитализация не означает, что экс-президент Грузии прекратит голодовку.

Ранее прокуратура Грузии детально рассказала о маршруте Саакашвили из Украины в Грузию.

Ведомство отмечает, что для установления точного маршрута въезда и передвижения экс-президента Грузии, специалистами были изучены сотни видеозаписей и опрошены 69 человек.

Спустя 20 дней после начала тюремной голодовки Саакашвили согласился на госпитализацию, категорически отказавшись от возвращения к приему еды.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам.