Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Поселиться в отели и санатории Крыма можно будет только по QR-кодам 19:33
На Украине потребовали наладить диалог с Россией 19:31
Роспотребнадзор усилил противоэпидемические меры в общественных местах Москвы 19:30
«Спартак» потерпел поражение от «Лестера» в Лиге Европы 19:26
Талибы* опровергли упразднение министерства по делам женщин 19:20
На Украине заочно арестовали экс-премьера страны Азарова 19:14
Новым руководителем МВД по Москве назначен Виктор Городков 19:07
Google рассказал о крупной атаке хакеров на YouTube-блогеров 19:05
Арестован японец, заставлявший свою кошку плавать 19:03
Стоимость ОСАГО снова повысится до 30% 19:02

В США за год задержали рекордное количество нелегальных мигрантов за 35 лет

close
100%
Eric Gay/AP

Погранично-таможенная служба США в 2021 отчетном году задержала 1,7 млн нелегальных мигрантов, сообщает The Washington Post.

Согласно публикации издания, количество задержаний в этом году превысило рекордный показатель 1986 года.

Журналисты отметили, что из общего числа мигрантов 608 тыс. прибыли из Мексики, 657 тыс. — из стран Центральной Америки, а 367 тыс. — из Южной Америки.

Рост попыток нелегального пересечения южной американской границы зафиксировали еще в прошлом году, но он кратно увеличился после инаугурации президента США Джо Байдена.

Американский лидер в ходе своей избирательной кампании обещал сделать страну более гостеприимной в отношении мигрантов. Многие из них рассказали журналистам, что решили отправиться в Соединенные Штаты в надежде, что президент Байден разрешит им остаться там.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Байдена из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях