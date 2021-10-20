В США за год задержали рекордное количество нелегальных мигрантов за 35 лет

Погранично-таможенная служба США в 2021 отчетном году задержала 1,7 млн нелегальных мигрантов, сообщает The Washington Post.

Согласно публикации издания, количество задержаний в этом году превысило рекордный показатель 1986 года.

Журналисты отметили, что из общего числа мигрантов 608 тыс. прибыли из Мексики, 657 тыс. — из стран Центральной Америки, а 367 тыс. — из Южной Америки.

Рост попыток нелегального пересечения южной американской границы зафиксировали еще в прошлом году, но он кратно увеличился после инаугурации президента США Джо Байдена.

Американский лидер в ходе своей избирательной кампании обещал сделать страну более гостеприимной в отношении мигрантов. Многие из них рассказали журналистам, что решили отправиться в Соединенные Штаты в надежде, что президент Байден разрешит им остаться там.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Байдена из-за наплыва нелегальных мигрантов.