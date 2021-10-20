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В прокуратуре Грузии объяснили, как Саакашвили попал в страну

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Georgian Interior Ministry Press Service/AP

Прокуратура Грузии детально рассказала о маршруте экс-президента Михаила Саакашвили из Украины в Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что 28 сентября приблизительно в 23:00 (22:00 по мск) в грузинский порт Поти из Украины вошло судно «Вильнюс», с которого спустя два часа выехал автомобиль с прицепом, загруженный молочными продуктами.

Еще через 40 минут автомобиль остановился на территории порта Поти, из него вышел владелец автомобиля Элугджа Цомая и выпустил из задней двери автомобиля Саакашвили, который пересел в кабину машины.

«Этим действием Михаил Саакашвили, минуя государственный контроль, незаконно пересек государственную границу Грузии», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство отмечает, что для установления точного маршрута въезда и передвижения экс-президента Грузии, специалистами были изучены сотни видеозаписей и опрошены 69 человек.

Ранее стало известно, что спустя 20 дней после начала тюремной голодовки Саакашвили согласился на госпитализацию, категорически отказавшись от возвращения к приему еды.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам.

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