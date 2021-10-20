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Военную базу в США закрыли из-за угрозы взрыва

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Finbarr O'Reilly/Reuters

В американском штате Мэриленд из-за угрозы взрыва закрыли военную базу, сообщили военные в Twitter.

Как они утверждают, им поступил анонимный звонок, в котором их предупредили о минировании объекта. Всему персоналу базы пришлось укрыться на местах, указано в сообщении.

«Примерно в 8:45 на объект поступил телефонный звонок от анонимного источника, который сообщил, что в здании 10 или рядом с ним есть бомба. Сотрудники службы безопасности отреагировали на происшествие», — рассказали военные.

На данный момент база закрыта. В сообщении также отмечается, что на ее территории возможно присутствие вооруженного злоумышленника.

База в Бетесде, штат Мэриленд, занимается поддержкой и охраной крупнейшего военного госпиталя флота США. В разное время там лечились президенты и другие видные лица.

Ранее сообщалось, что атаке подверглась американская военная база в Кении.

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