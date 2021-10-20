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Саакашвили согласился на помощь врачей

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Irakli Gedenidze/Reuters

Спустя 20 дней после начала тюремной голодовки бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на госпитализацию, категорически отказавшись от возвращения к приему еды. Об этом сообщил »Sputnik.Грузия», сославшись на опубликованное адвокатом Дито Садзаглишвили письмо политика.

«Пока я в заключении, я не будут принимать пищу ни в одной форме и даже готов к смерти. При этом я хочу до конца сохранить здравый смысл и трудоспособность, поэтому я согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, которое поможет мне быть в сознании», — объяснил Саакашвили свое решение.

Такое заявление политик сделал после визита консилиума врачей, сформированного по указу Минздрава Грузии. Медики рекомендовали госпитализировать политика, но окончательное решение было невозможно без согласия самого экс-президента.

Саакашвили настроен оптимистически. По словам политика, он приехал в Грузию таким образом, чтобы «не было стычек» и пострадавших. Бывший глава государства призывал своих сторонников прекратить голодовку, поскольку голодает только он с единственным требованием к действующей власти в стране: «прекратить использовать правосудие для несправедливого политического преследования и вернуться к нормальному демократическому процессу, где народ принимает решения без принуждения и фальсификации».

Ранее стало известно, что для Саакашвили в одной из тбилисских клиник уже подготовили отдельный этаж.

Саакашвили объявил голодовку, когда попал в тюрьму. Экс-президент сделал это в знак протеста против уголовного преследования, назвав его политически мотивированным.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам.

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