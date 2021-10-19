Пытавшуюся сбежать 96-летнюю экс-секретаршу концлагеря привезли на скорой в суд в Германии

В Германии начался суд над 96-летней экс-секретаршей нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фурхнер, которая в сентябре предприняла попытку скрыться от правосудия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Известно, что обвиняемую доставили в зал суда из дома престарелых на машине скорой помощи. Фурхнер передвигается в инвалидном кресле.

Судья Доминик Гросс подтвердил, что Фурхнер теперь официально считается лицом, скрывающимся от правосудия, передает «Би-би-си». Семьи жертв Холокоста выразили возмущение ее попыткой бежать.

Власти считают, что процесс над Фурхнер может стать последним делом о нацистских преступниках, так как из них в живых остались единицы.

Женщина служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф на территории оккупированной Польши во время Второй мировой войны. Ее подозревают в соучастии в убийстве более чем 11 тыс. заключенных лагеря путем помощи непосредственным исполнителям преступлений.

Следствие в отношении нее велось в течение последних пяти лет, 30 сентября 2021 года должно было состояться первое судебное заседание по ее делу. Однако тогда в суд немка не явилась: женщина вышла из дома утром, взяла такси до метро, а затем пропала. В тот же день ее задержали.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что земельный суд в немецком городе Итцехо поместил Фурхнер в изолятор временного содержания из-за неявки на процесс.