Песков заявил, что коронавирусные ограничения не повлияют на график Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина не будет никаких изменений из-за новых коронавирусных ограничений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, что ни одни ограничения на работу президента не влияют, тем более что, что называется, уже привыкли к условиям пандемии и уже научились делать так, президент точнее, уже научился так, чтобы никоим образом ни на интенсивность, ни на, главным образом, ни на содержание все это не влияет никоим образом», — заявил Песков.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в России режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября – из-за коронавируса. В ряде регионов зампред правительства предложила ввести нерабочие дни раньше, уже с грядущей субботы. Голикова также предложила дать россиянам два выходных для вакцинации от COVID-19.

Также стало известно, что власти Москвы введут домашний режим для пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями из-за всплеска заболеваемости COVID-19.