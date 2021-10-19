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Лавров заявил, что НАТО «похоронила» идею консультаций с Россией

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) «похоронил» идею консультаций с РФ. Об этом он сказал он журналистам в ходе пресс-конференции на Валдайском форуме в Сочи, его слова приводит РИА «Новости».

«Насчет НАТО, я уже говорил, с чего все началось, и как сами натовцы просто «похоронили» главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия-НАТО, а именно - необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, и это в общем-то продолжается. <...>Тут логику искать не приходится», — сказал глава внешнеполитического ведомства России.

18 октября Лавров объявил, что деятельность информационного бюро НАТО в Москве прекращается. Как добавил глава МИД РФ, теперь для контактов с Россией альянсу придется обращаться к российскому послу в Бельгии.

Лавров обратил внимание, что прекращается работа и главного военного представителя. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что дальше Россия не станет делать вид, что в краткосрочной перспективе могут быть перспективы в отношениях с НАТО.

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