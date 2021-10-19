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В Кремле оценили заявление МИД ФРГ о ледниковом периоде в отношениях России и НАТО

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы МИД ФРГ Хайко Мааса о ледниковом периоде в отношениях РФ и НАТО на фоне того, что Москва приняла решение приостановить работу дипмиссий при альянсе.

«Думаю, что по министру иностранных дел лучше обращаться в МИД России, но в целом, положение дел де факто просто оформлено де юре. Отношений не было, диалога не было, напротив НАТО декларировало намерение всячески сдерживать Россию и подкрепляло это действиями. Последнее подтверждение — выдворение дипломатов из Брюсселя. От этого мы не пострадаем, никакого диалога у нас с НАТО не было. Наш посол в Брюсселе сможет ответить на все наши вопросы. Раньше так и было. Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно и мы этого делать не собираемся», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне стало известно, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, а также закрывает военную миссию и информационное бюро альянса в Москве.

В ответ на это глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что решение России о закрытии дипмиссии при НАТО осложняет и без того сложные отношения.

По его словам, Германия в НАТО выступала за диалог с Россией, но Москва к диалогу «по всей видимости, не готова». Маас добавил, что это решение «продлит ледниковый период» в отношениях России и НАТО.

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